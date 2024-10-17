عنابة: حجز قرابة 19 كلغ من المرجان بالبوني 

نجحت مصالح أمن البوني بعنابة في الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 50 سنة. مشتبه فيه في قضية حيازة المرجان بطريقة غير شرعية.

وحسب بيان المصالح ذاتها، تم حجز 18,852 كلغ من المرجان، أدوات ومعدات تستعمل في الغطس وصيد المرجان دون رخصة، ميزان إلكتروني. آلة لعد الأوراق النقدية، مبلغ مالي يفوق الـ51 مليون سنتيم .

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تم تقديم المشبه فيه، اليوم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. عن قضية حيازة و تخزين مادة المرجان دون أي سند يبرر الحيازة وحيازة أدوات ومعدات تستعمل في الغطس وصيد المرجان دون رخصة.