عنابة: حجز أزيد من 3 قناطير من اللحوم البيضاء فاسدة بالبوني

تمكنت فرقة الشرطة العامة لأمن دائرة البوني بالتنسيق مع مديرية التجارة،على إثر نقطة مراقبة على مستوى بلدية البوني بولاية عناية من حجز كمية معتيرة من اللحوم البيضاء منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك البشري.

العملية تمت أمس في حدود الساعة السابعة مساءً أين تم توقيف شاحنة وحجز وإتلاف 3 قناطير و15 كلغ من اللحوم البيضاء منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك البشري. مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة، ومحاربة الممارسات التجارية غير القانونية.