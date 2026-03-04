عنابة.. شرطة البوني تحبط محاولة هجرة غير شرعية وتوقف 7 أشخاص من بينهم امرأة

نجحت مصالح أمن دائرة البوني (ولاية عنابة)، بحر الأسبوع المنصرم، في إحباط محاولة هجرة غير شرعية، مع توقيف 7 أشخاص من بينهم امرأة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تم خلال العملية ضبط زورق ومحرك بحري بقوة 40 حصانًا. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و46 سنة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.

ووجِّهت للموقوفين تهم: الإعداد للهجرة غير الشرعية عبر منافذ غير المراكز الحدودية بحرا، التسهيل، عدم التبليغ. ومحاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية في إطار شبكة إحرامية منظمة.