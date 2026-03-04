عنابة.. الأمن يكثف حضوره الميداني خلال شهر رمضان

كثفت مصالح أمن ولاية عنابة حضورها الميداني لضمان ليل هادئ وآمن خلال الشهر الفضيل.

وهذا في إطار تنفيذ المخطط الأمني الخاص بشهر رمضان، في ظل الحركية الكثيفة التي تشهدها الشوارع والفضاءات العمومية خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل.

وعزّزت مصالح الأمن حضورها الشرطي في الساحات العمومية، محيط المساجد، والأسواق التجارية، التي تشهد توافدا كبيرا للعائلات بعد الإفطار. مع وضع مخطط مروري لضمان انسيابية التنقل والتقليل من حوادث المرور.

وللحفاظ على الصحة العمومية، تم تكثيف عمليات المراقبة للمحلات التجارية بالتنسيق مع مختلف الشركاء في الميدان، في إطار محاربة الممارسات التجارية غير القانونية.