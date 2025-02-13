عنابة: الإطاحة بالمشتبه فيهما في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعتداء

تمكنت مصالح أمن دائرة البوني، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بالمشتبه فيهما في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعتداء بالضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض.

حيثيات القضية تعود لاستغلال مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتداء على صاحب محل لبيع المجوهرات.

على إثر ذلك، باشرت المصلحة تحرياتها، تحت إشراف النيابة المختصة، وتمكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما. ويتعلق الأمر بشخصين، يبلغان من العمر 29 و39 سنة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعتداء بالضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض. جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض. جنحة حيازة ونقل سلاح أبيض بدون مبرر شرعي. مع جنحة التحطيم العمدي لملك الغير.