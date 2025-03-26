عنابة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 1 كلغ كوكايين 

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في عنابة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، متخصصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة. يمتد نشاطها عبر عدة ولايات من الوطن.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 40 و41 عامًا، أحدهما من ذوي السوابق القضائية. بالإضافة إلى حجز 1 كيلوغرام و0.85 غرامًا من المخدرات الصلبة (الكوكايين).

كما تم ضبط مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، إضافة إلى سيارة سياحية كان المشتبه فيهما يستعملانها في نقل وترويج المخدرات الصلبة.

وتم تقديم المشتبه فيهما، أمس الثلاثاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف. بتهمة حيازة وتخزين ونقل وعرض وبيع المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة.