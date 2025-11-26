عنابة.. توقيف مروّج وحجز قنب هندي وكوكايين ببرحال 

نجحت مصلحة الأمن الحضري الثاني الكاليتوسة ببرحال (عنابة) في الإطاحة بمروج القنب الهندي والكوكايين.

العملية مكنت من حجر أزيد من 1 كيلوغرام من المخدرات وقرابة 150 غراما من الكوكايين.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مفادها قيام شخص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، عبر العديد من ولايات الوطن.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من 26 سنة.

كما تم حجز 1 كيلوغرام و185 غراما من القنب الهندي، 146 غراما من الكوكايين، سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير. وكذا ميزان إلكتروني، 4 هواتف نقالة ومبلغ مالي من عائدات الترويح يقدر بـ 555000 دج.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه، اليوم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال. عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحصول والحيازة والشراء قصد البيع وتخزين المخدرات. في إطار جماعة إجرامية، وجنحة تبييض الأموال.