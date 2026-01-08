عنابة.. توقيف شخصين وحجز قرابة 15 ألف قرص إكستازي

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات - عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات من قبل المصلحة ذاتها، مفادُها تسجيل نشاط شبكة إجرامية منظمة لترويج المخدرات الصلبة عبر عدة ولايات من الوطن.

التحريات تحت إشراف النيابة المختصة مكنت من تحديد هوية عناصر الشبكة وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و40 سنة.

كما مكنت من حجز 14723 قرصًا من المخدرات الصلبة “إكستازي”. إضافة إلى حجز سيارتين سياحيتين تستعملان في نقل وترويج المخدرات الصلبة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة. عن قضية حيازة وتخزين ونقل وعرض ووضع للبيع مخدرات صلبة “إكستازي” بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة تبييض الأموال.