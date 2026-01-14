عنابة.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من الكوكايين والكيف

تمكنت مصالح أمن دائرة البوني (ولاية عنابة)، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للأمن العمومي، من إحباط نشاط شبكة إجرامية منظمة، مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمخدرات الصلبة يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات الوطن.

حيثيات القضية تعود إلى الساعات الأولى من صبيحة يوم 4 جانفي 2026، حيث تم توقيف مركبة سياحية على متنها شخصان، مع حجز صفيحة من المخدرات، كمية من الكوكايين، والمركبة التي كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات.

ومكنت العملية، بعد التحريات التي باشرتها قوات الشرطة لأمن دائرة البوني تحت إشراف النيابة المختصة، من توقيف شريكهما في القضية مع حجر 9 صفائح من المخدرات.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. عن قضية حيازة ونقل وتخزين المخدرات والمخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إحرامية منظمة.