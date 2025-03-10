عنابة: توقيف 3 أشخاص وحجز 1.5 كلغ من الكيف المعالج

نجحت مصالح الأمن الحضري الرابع بولاية عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة، مختصة في المتاجرة بالمخدرات، مع حجز 15 صفيحة من الكيف المعالج.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات وسط العديد من الأحياء.

إذ نجحت المصلحة في تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. ويتعلق الأمر بـ 3 أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 45 و55 سنة. مع حجر 15 صفيحة من الكيف المعالج بوزن 1 كيلوغرام و500 غرام.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. عن قضية حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض المتاجرة، التخزين والنقل، في إطار جماعة إجرامية منظمة.