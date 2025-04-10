عنابة.. توقيف 3 قُصّر يشتبه تورطهم في حريق أنابيب مشروع نقل المياه بحجر الديس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء (ولاية عنابة) من توقيف 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في حريق أنابيب بلاستيكية مخصصة لإنجاز مشروع تزويد حي البركة الزرقاء والأحياء المجاورة له بالمياه.

وجاء في بيانٍ للمصالح ذاتها أنه فور تلقّي مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين، مفادها نشوب حريق على مستوى الأنابيب البلاستيكية المخصصة لإنجاز مشروع تزويد حي البركة الزرقاء والأحياء المجاورة له بالمياه والتي كانت موضوعة بحي البركة الزرقاء.

تم الاتصال بعناصر الحماية المدنية والتنقل إلى عين المكان حيث تمّت معاينة الحريق الذي طال أنابيب بلاستيكية ضخمة خاصة بمشروع التزويد بالمياه. عددها 83 أنبوباً بلاستيكياً محترقاً، بقيمة مالية تقدر بـ 3 ملايير و320 مليون سنتيم.

وفي ظرف زمني قياسي لم يتجاوز الساعتين. تم تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان ترددهم. ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص قصَّر من أبناء الحي. تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة. حيث سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.