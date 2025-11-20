عنابة.. حجز قرابة 1,5 كلغ من الذهب وأزيد من 15 ألف أورو بمطار رابح بيطاط

تمكنت فرقة شرطة الحدود الجوية لمطار رابح بيطاط عنابة، بحر هذا الأسبوع، من توقيف مسافرة تبلغ من العمر 25 سنة، مشتبه فيها في قضية مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

العملية مكنت من حجز 1 كلغ و 290.7 غرامات من الذهب لا يحمل دمغة الدولة الجزائرية ومبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر بـ 15200 أورو.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيها من طرف مصالح أمن دائرة البوني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.