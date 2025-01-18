عنابة..  وضع حد لنشاط عيادة سرية مختصة في عمليات الإجهاض

تمكنت مصالح أمن دائرة البوني ممثلة في الأمن الحضري الثالث “بوزعرورة “، بحر الأسبوع المنصرم ، من وضع حد لنشاط عيادة سرية ، مع حجز معدات طبية و صيدلانية تستعمل في عمليات الإجهاض.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات مفادها وجود عيادة سرية مختصة في عمليات الإجهاض و هذا على مستوى احد الأحياء الكائنة بقطاع إختصاص الأمن الحضري الثالث “بوزعرورة”.

حيث تمكنت قوات الشرطة وفقا لخطة محكمة و تحت إشراف النيابة المختصة من تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم و يتعلق الأمر بـ 7 أشخاص ، من بينهم 6 نساء ورجل، مع حجز معدات خاصة بعمليات الإجهاض و كمية من المؤثرات العقلية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عن قضية إنشاء عيادة سرية مع حيازة معدات طبية و صيدلانية بطريقة غير شرعية لغرض الإعداد لجنحة إجهاض حامل ، مع العود و المشاركة