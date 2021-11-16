عناصر الحماية المدنية تسعف 16 مناصرا خلال مباراة الجزائر-بوركينافاسو

أسعفت عناصر الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، 16 مناصرا من مختلف الولايات الذين حضروا لمشاهدة المنتخب الوطني ضد نظيره البوركينابي.

حيث قدمت الاسعافات لـ 10 مناصرين من داخل المدرجات على مستوى المركز الطبي المتقدم من طرف الطاقم الطبي الحماية المدنية.

أين تعرضوا لحالات ضيق تنفس ووعكات واصابات مختلفة، حيث تم إجلاء مناصرين اثنين من بينهم نحو مستشفى فرانتز فانون.

كما تم أسعاف 6 مناصرين من خارج الملعب أثناء الشوط الاول للمقابلة أصيبوا برضوض و كدمات و بعض الجروح.

ومن بين المناصرين الذين كانوا يحاولون و يبحثون عن وسائل الدخول الملعب على اثر التدافع بينهم.

ليتم إجلاؤهم نحو كل من مستشفى ابراهيم تيريشين (فابور سابقا) ومستشفى فرانتز فانون.