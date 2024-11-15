عناصر الخضر تباشر تحضيراتها لمواجهة ليبيريا

باشرت عناصر المنتخب الوطني، مساء اليوم الجمعة، تحضيراتها لمواجهة ليبيريا، المرتقبة بعد غد الأحد.

في إطار الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشاركت كل عناصر المنتخب الوطني في هذه الحصة التدريبية، بمركز سيدي موسى، بعد ساعات فقط من عودة بعثة الخضر لأرض الوطن، بعد العودة من غينيا الاستوائية.

كما عرفت الحصة التدريبية حضور اللاعب الدولي السابق، رفيق صايفي، رفقة الطاقم الفني للخضر، في إطار تحضيراته للحصول على شهادة التدريب صنف (AFC PRO).

للإشارة، سيواجه الخضر، منتخب ليبيريا، يوم الأحد، بداية من الساعة الخامسة، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.