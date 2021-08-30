عناصر المنتخب المحلي يعودون إلى أر ض الوطن

عاد لاعبوا المنتخب الوطني للمحليين، اليوم الإثنين إلى أرض الوطن قادمين من العاصمة القطرية الدوحة، بعد انتهاء تربصهم التحضيري.

وسجل أشبال المدرب مجيد بوقرة، وصولهم ظهيرة اليوم الإثنين، إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

وتأتي عودة اللاعبين المحليين، بعد اختتام تربصهم التحضيري، والذي كان ناجحا بنسبة كبير، بالنظر للنتائج المحقق في المبارتين الوديتين أمام كل من منتخبي سوريا، وبورندي.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، فاز في أول ودية له ضمن هذا التربص أمام سوريا بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق فوز آخر في ثاني ودية له أمام بورندي بثلاثية نظيفة.