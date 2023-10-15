بالصور.. عناصر المنتخب الوطني يجرون جولة استرخائية بالإمارات

أجرت عناصر المنتخب الوطني، صباح اليوم الأحد، جولة استرخائية بمقر اقامتهم بالامارات، قبل استكمال تحضيراتهم لمواجهة منتخب مصر.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، برمج الطقام الفني للخضر، هذه الجولة الإسترخائية، قبل توجه رفقاء القائد رياض محرز، لحضور حصة فيديو.

كما ستكون العناصر الوطنية، أمسية اليوم، انطلاقا من السادسة والنصف مساء، على موعد مع آخر حصة تدريبية لهم، والتي ستجري بملعب “هزاع بن زايد” الذي سيحتضن مباراتهم أمام مصر.

يذكر أن الممنتخب الوطني، سيواجه نظيره المصري، في مباراة ودية تحضيرية، غدا الإثنين، بملعب “هزاع بن راشد”. بالإمارات.