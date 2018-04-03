عناصر “BRI” الشلف يفككون 3 شبكات وطنية إجرامية تتاجر في الممنوعات

تمكنت فرقتي البحث والتدخل ومكافحة المخدرات، من توقيف 3 شبكات إجرامية مختصة في نقل والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود الوطنية.

القضية تمت بعد استغلال دقيق لمعلومات حول نشاط هذه المجموعات الإجرامية، حيث بعد مباشرة التحريات والأبحاث.

مكنت العملية من توقيف 7 أشخاص تترواح أعمارهم بين 24 و 55 سنة، ينحدرون من ولايات الجهة الغربية للبلاد.

كما أسفرت العمليات عن ضبط 2 كلغ من القنب الهندي و 1292 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى قارورة لمحلول طبي، يستعمل في عمليات الإجهاض، وكذا أسلحة بيضاء متمثلة في بندقيتين للصيد البحري وخناجر، تستعمل في الاعتداء على المواطنين.

و بعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية يتم إحالتهم أمام الجهات القضائية.