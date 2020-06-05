عناق اللاعبين بعد تسجيل الأهداف ممنوع عند إستئناف المُنافسة

كشف رئيس اللجنة الطبية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، جمال الدين دامارجي، بأن العناق بين اللاعبين سيكون ممنوعا عند إستئناف المُنافسة.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”الإحتكاك المُباشر بعد تسجيل الأهداف سيكون ممنوعا على اللاعبين، عندما تعود البطولة لنشاطها”.

وواصل :”يجب على اللاعبين أيضا إتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، خاصة وأننا سنكون في مرحلة ما بعد الوباء، والخطر يبقى قائما”.

وتبدو هذه التعليمة غريبة بعض الشيء، لأن اللاعبين سيحتكون لا محالة فوق أرضية الميدان، ومنع العناق عنهم لا يُوفر لهم الحماية المطلوبة.