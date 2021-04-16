“عناق في زمن كورونا”.. تفوز بجائزة أفضل صورة صحفية

فازت صورة لإمرأة مسنّة تعانق ممرضة تلُّف نفسها بغطاء بلاستيكي واق بجائزة “وورلد برس فوتو” لعام 2021.

ورأت لجنة تحكيم المسابقة العريقة في مجال التصوير الصحفي، أن الصورة التي إلتقطها المصوّر الدنماركي مادس نيسن، تمثل رمزا “للأمل”.

وتجسد صورة نيسن أوّل عناق بعد عزلة طويلة إستمرت خمسة أشهر لإمرأة تبلع 85 عاما في دار للمسنين مع ممرضة.

وقال كيفن وي لي، عضو لجنة التحكيم، إن “الصورة التي ترمز لكوفيد-19 تخلد اللحظة الأروع في حياتنا، في كل مكان”.

ونقلت صحيفة “بوليتيكن” الدنماركية عن نيسن، الذي تحصل على الجائزة أيضا عام 2015، أن الصورة تمثل له “قصة أمل وحب في اللحظات الأصعب”.

كما نال المصور الدنماركي أيضا الجائزة الأولى “للصورة المفردة” في فئة “الأخبار العامة”.

وتنافس نحو 4300 مصور من مختلف أنحاء العالم للحصول على الجائزة وأرسلوا أكثر من 74 ألف صورة،

وأقيمت حفلة توزيع الجوائز هذا العام عبر الإنترنت بسبب القيود المتصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد.