عناكب طائرة سامة تغزو الولايات المتحدة

مع قدوم فصل الصيف، من المتوقع أن يواجه شمال الولايات المتحدة غزوًا للعناكب السامة القادرة على الطيران بفضل شبكاتها.

لعدة أيام، يستعد شمال الولايات المتحدة لغزو العناكب الطائرة السامة، حسبما ذكرت قناة سي بي إس نيوز التلفزيونية الأمريكية.

والعينة المرعبة هي عنكبوت الجورو، موطنه شرق آسيا ويمكن التعرف عليه بسهولة من خلال لونه الأصفر الزاهي. وأرجله التي يبلغ طولها 10 سنتيمترات.

وفي دراسة نشرت في أكتوبر 2023، يشير ديفيد كويل. العالم في جامعة كليمسون، إلى أنه من المتوقع أن ينتشر هذا النوع بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

إذا كان الحديث عن عنكبوت الجورو على الأراضي الأمريكية، فذلك لأن بيئة منطقة معيشتهم. “تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في جزء كبير من أمريكا الشمالية”. كما يقول ديفيد كويل.

وأفاد السكان أيضًا أنهم رأوا بالفعل بعض العينات في شرق الولايات المتحدة. ولا سيما في فلوريدا وألاباما وتينيسي وفيرجينيا وحتى ماريلاند.

ويشتهر هذا النوع من العناكب بقدرته على الطيران باستخدام الرياح. وهذه التقنية، المعروفة باسم “منطاد الهواء الساخن”. تشير شركة نيوجيرسي الأمريكية لمكافحة الحشرات التي نقلتها شبكة سي بي إس نيوز. تتكون من إطلاق خيوط حريرية في الهواء ثم تحملها الرياح بعيدا.

ورغم أن انتشارها يثير قلق العلماء، إلا أن ديفيد كويل يشير إلى أن عنكبوت الجورو. لا يشكل أي خطر على الإنسان. عادة ما يكون السم الذي تطلقه العينة مخصصًا للمخلوقات. التي تظل محاصرة في شبكتها مثل الفراشات أو الدبابير أو الصراصير.

وأضاف: “ليس لدينا أي دليل على أنهم تسببوا في ضرر لأي شخص أو حيوان أليف”.

وبحسب قناة “سي بي إس نيوز” التلفزيونية الأمريكية. فإن ولايتي نيوجيرسي ونيويورك من المفترض أن تكونا أول المتضررين من بداية فصل الصيف.