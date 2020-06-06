عنتر يحيى:”أعرف البطولة الوطنية ولن أكون ديكتاتوريا في إتحاد العاصمة”

كشف المناجير العام الجديد لفريق إتحاد العاصمة “عنتر يحيى” عن الكثير من الأمور الهامة المتعلقة بمنصبه وكذا طموحاته مع الفريق العاصمي.

قائد الخضر السابق قال في اتصال هاتفي مع برنامج “الشوط الثالث” الذي بث على التلفزيون العمومي سهرة اليوم السبت:”الفاف عليها أن تفكر في الظروف الصحية التي ستكمل بها الموسم قبل التفكير في نهاية الموسم”.

“راني جاي للجزائر وليس بطولة غير معروفة.. بلادنا تحب الفوتبول ويجب أن نعمل بطريقة صحيحة”.

“لست هنا من أجل أن أقرر لوحدي في إتحاد العاصمة لكن سأتحمل مسؤوليتي في قراراتي”.

“الطائرة الأولى التي ستصل للجزائر بعد أزمة كورونا سأكون فيها إن شاء الله”.