عنتر يحيى:”إقالتي تم التحضير لها منذ أسابيع”

أكد “عنتر يحيى” المُدير العام الرياضي لفريق إتحاد العاصمة المُقال من منصبه أمسية اليوم الخميس أن إقالته تم التحضير لها منذ أسابيع.

ونشر عنتر يحيى تغريدة مُطولة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها:”قرار إبعادي من منصبي تم التحضير له منذ أسابيع وذلك كان واضحا للعيان”.

وأضاف:”الدليل على ذلك هو الإتصال ببعض الأشخاص من أجل خلافتي وحتى وسائل الإعلام أعلنت رحيلي منذ أيام قبل أن يتم إعلامي شخصيا”.