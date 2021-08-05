عنتر يحيى:”سأكشف العراقيل التي تعرضت لها في الوقت المُناسب”

أكد المُدير العام الرياضي المُقال من منصبه في فريق إتحاد العاصمة “عنتر يحيى” أنه سيكشف الكثير من الحقائق في الوقت المُناسب.

ونشر عنتر يحيى تغريدة مُطولة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها:”من الواضح أنني سألجأ للجهات القانونية من أجل استرجاع حقوقي”.

وأضاف:”في الوقت المُناسب سأكشف كل العراقيل التي تواجدت في طريقي طيلة الموسم المُنقضي”.

وختم:”أشكر كثيرا اللاعبين والطاقم الفني والأنصار الذين ساندوني طيلة فترة تواجدي على رأس إتحاد العاصمة”.