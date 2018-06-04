عنتر يحيى :”أنا شاوي وصعب نرجع في كلامي.. ورفضت التراجع عن الاعتزال”

كشف الدولي الجزائري السابق، عنتر يحيى، عن الأسباب التي جعلته يعتزل اللعب مع المنتخب الوطني سنة 2012، خلال فترة “حليلوزيتش”.

وقال لتلفزيون “النهار” :”لقد أردت أن يكون القرار مني لا من المُدرب او رئيس الفاف، لأن ذلك كان سيؤلمني كثيرا”.

وواصل :”غادرت المُنتخب وأنا لاأزال قادرا على العطاء، وهذا أفضل من ألا يتم إستدعائي أو أجد نفسي مُجرد عنصر إحتياطي”.

وختم :”روراوة وآخرون حاولوا إقناعي بالعدول عن قراري، ولكني شاوي وصعب جدا العودة عن قراري وتمسكت بموقفي القاضي بالتوقف عن اللعب على المُستوى الدولي”.

وأضاف: “حتى والدي حاول اقناعي بالعدول وأفراد من عائلتي الى حد الان لم يتقبلوا قراري ولكني فضلت التمسك بقراري”