عنتر يحيى: “أنتظر بشغف بداية العمل مع اتحاد العاصمة من الجزائر” !

أكد عنتر يحيى أنه يتمنى أن يحل بالجزائر شهر جوان المقبل في حالة فتح المجال الجوي بطبيعة الحال من أجل بداية العمل عن قرب مع إتحاد العاصمة.

وقال “عنتر” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “أتمنى أن أحل بالجزائر في أقرب وقت ممكن من أجل بداية المشروع الرياضي لإتحاد العاصمة”.

وأضاف: “هناك الكثير من العمل في إتحاد العاصمة، علينا البحث عن نقاط القوة ونقاط الضعف، خاصة من ناحية طريقة العمل وايضا بالنسبة للتكوين”.

وتابع: “الجميع يتحدث عن رابطة أبطال إفريقيا، لكن الآن علينا العمل كمجموعة واحدة فالمدير الرياضي ليس بمثابة الساحر”.

وختم كلامه: “يجب أن نكون عند حسن ظن الجماهير التي تعتبر القلب النابض لهذا الفريق، وسنذهب مرحلة بمرحلة”.

كما أكد في نفس السياق، عنتر يحيى المدير الرياضي لإتحاد العاصمة، أنه شرع في التحضير للموسم المقبل بالتنسيق مع المدرب “زغدود” بداية بالتفكير باللاعبين الذين يمكنهم تدعيم الفريق.