عنتر يحيى: إحتراف بلايلي بأوروبا سيفيد الخضر من هذا الجانب

كشف الدولي الأسبق عنتر يحيى عن الأمور التي كانت لها الفضل في وصول يوسف بلايلي إلى نادي بريست الفرنسي.

وقال عنتر يحيى في تصريح له لصحيفة “تلغرام” البريطانية “يوسف حظي بفرص كبيرة في الخليج وفضلّ حاليا الجانب الرياضي على المادي. أعتقد أنه اختار بريست وأوروبا ليكون أكثر قدرة على المنافسة في المنتخب الوطني، وستعود عليه بشكل إيجابي كما ستعود على المنتخب الوطني بشكل إيجابي كذلك”.

وتطرّق عنتر يحيى لنقاط قوة إبن مدينة وهران “لاعب يتمتع بصفات مثيرة للاهتمام، لديه مسيرة غير عادية، يتمتع بصفات النجاح، قوي وسريع بالإضافة إلى جانبه الإبداعي”.