عنتر يحيى: “المفاوضات مع سانت إتيان لقدوم قندوز في الطريق الصحيح”

الرياضة
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عنتر يحيى: “المفاوضات مع سانت إتيان لقدوم قندوز في الطريق الصحيح”
بقلم يونس رزيق

أكد المدير الرياضي لفريق إتحاد العاصمة “عنتر يحيى” أن المفاوضات مع الحارس الجزائري لفريق سانت إتيان الفرنسي أليكسيس غندوز في الطريق الصحيح.

وتحدث عنتر يحيى عن إستقدامات فريق سوسطارة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة أمس الجمعة قائلا:

وقال”قدوم غندوز  الي صفوف اتحاد الجزائر يسير في الطريق الصحيح. نحن في مفاوضات مع نادي سانت إيتيان و نامل في الوصول الي اتفاق نهائي في اقرب وقت ممكن”.

وأضاف:”نحن أيضا على وشك الانتهاء من ملف بن خليفة. لقد اتصلت به الأمس على الهاتف، إنه لاعب جيد ونحن نهتم به حقا”.


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