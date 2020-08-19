عنتر يحيى: ” بلحوسيني منشغل بالإحتراف وطلب مهلة للتفكير”

الرياضة
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عنتر يحيى: ” بلحوسيني منشغل بالإحتراف وطلب مهلة للتفكير”
بقلم يونس رزيق

أكد المدير الرياضي لفريق إتحاد العاصمة “عنتر يحيى” أن صفقة إنتقال عبد النور بلحوسيني إلى فريق سوسطارة تعطلت بسبب تفكير مهاجم إتحاد بلعباس بالإحتراف خارج الوطن.

ونشط عنتر يحيى ندوة صحفية صبيحة اليوم الأربعاء تحدث فيها عن أهم الإستقدامات التي تخص فريق إتحاد العاصمة خلال الميركاتو الصيفي الحالي قائلا:

“بالنسبة للاعب بلحوسيني فإن هذا الأخير منشغل بالإحتراف خارج الوطن لذلك طلب مهلة للتفكير بالنسبة للعروض المحلية”.

وأضاف عنتر يحيى: “بلحوسيني جيد عندما تكون عنده الكرة، لكن عنده نقائص عند اللعب بدون كرة”.


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