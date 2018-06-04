عاجل

عنتر يحيى :”بن سبعيني وماندي جيدان وهذه مُشكلتهما”

الرياضة
  • -
  • 0
عنتر يحيى :”بن سبعيني وماندي جيدان وهذه مُشكلتهما”
بقلم إسماعيل عشاش

دافع الدولي الجزائري، عنتر يحيى عن الثنائي، رامي بن سبعيني وعيسى ماندي وذلك رغم مردودهما السيء مع المنتخب الوطني مؤخرا.

وقال لتلفزيون “النهار” :”بن سبعيني وماندي ينشطان بين الليغا الإسبانية والليغ1 الفرنسية، مما يعني بأنهما لاعبان جيدان، هذا مفروغ منه”.

وأضاف :”على الطاقم الفني أن يبحث عن الأسباب التي تجعل الثنائي، غير قادر على تقديم مُستوياتهم مع أنديتهم رفقة الخضر”.

وواصل :”لست متواجد داخل المجموعة، لكي أعرف التفاصيل، ولكن الإشكال قد يكون نفسيا، أو إنسانيا، والأكيد بأن اللاعبان مُستواهما جيد”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital