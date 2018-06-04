عنتر يحيى :”بن سبعيني وماندي جيدان وهذه مُشكلتهما”

دافع الدولي الجزائري، عنتر يحيى عن الثنائي، رامي بن سبعيني وعيسى ماندي وذلك رغم مردودهما السيء مع المنتخب الوطني مؤخرا.

وقال لتلفزيون “النهار” :”بن سبعيني وماندي ينشطان بين الليغا الإسبانية والليغ1 الفرنسية، مما يعني بأنهما لاعبان جيدان، هذا مفروغ منه”.

وأضاف :”على الطاقم الفني أن يبحث عن الأسباب التي تجعل الثنائي، غير قادر على تقديم مُستوياتهم مع أنديتهم رفقة الخضر”.

وواصل :”لست متواجد داخل المجموعة، لكي أعرف التفاصيل، ولكن الإشكال قد يكون نفسيا، أو إنسانيا، والأكيد بأن اللاعبان مُستواهما جيد”.