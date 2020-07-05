عنتر يحيى: “تحيا الجزائر.. الله يرحم الشهداء”

الرياضة
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عنتر يحيى: “تحيا الجزائر.. الله يرحم الشهداء”
بقلم أمير بهلول

هنّأ الدولي السابق، “عنتر يحيى”، الشعب الجزائري بمناسبة الذكر الـ 58 لعيد الإستقلال والشباب.

ونشر “عنتر يحيى” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “إنه يوم تاريخي بالنسبة لكل الجزائريين عبر العالم”.

وأضاف: “وهذه فرصة لأهنئ الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 58 لعيد الإستقلال”.

وتابع: “تحيا الجزائر.. الله يرحم الشهداء”.


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