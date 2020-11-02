عنتر يحيى: “تربص مستغانم كان ناجحا وهذا هو العائق الوحيد”

كشف عنتر يحيى المدير الرياضي لنادي إتحاد العاصمة أن تربص مستغانم كان ناجحا والعائق الوحيد كان عدم لعب مباريات ودية.

وقال “عنتر يحيى” في حوار أجراه مع موقع الفريق: “التربص كان ناجحا في مستغانم ونحن سعداء بعمل اللاعبين”.

وأضاف: “الأهداف التي سطرناها في التربص حققناها، والمشكل الوحيد كان عدم لعب مباراة ودية”.

وتابع: “نحن نطبق البروتوكول الصحي بحذافيره ومع الأسف في كل مرة تكون هناك إصابات بفيروس كورونا”.

وختم كلامه: “اللاعبون الذين أصيبوا بالفيروس لم تظهر عليهم الأعراض أبدا، وقمنا بوضعهم في الظروف اللازمة”.