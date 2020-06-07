عنتر يحيى: “تشيكولني واحد من الأسماء المطروحة لتدريب الفريق لكن..” !

الرياضة
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عنتر يحيى: “تشيكولني واحد من الأسماء المطروحة لتدريب الفريق لكن..” !
بقلم أمير بهلول

كشف عنتر يحيى المدرب الرياضي لنادي إتحاد العاصمة، أن المدرب “تشيكولني” من بين الأسماء المطروحة لتدريب الفريق.

وقال “عنتر يحيى” في تصريحاته للتلفزيون العمومي: “فرانسوا تشيكولوني هو من بين الأسماء العديدة المرشحة لتدريب اتحاد الجزائر، لكن ليعلم الجميع أن المدرب الجديد لابد أن يملك نفس النظرة مع مدرب الفريق الرديف”.

وأضاف: “رفضنا بعض المدربين لأنهم طلبوا عقدا خياليا وطويل الأمد ولا يمكننا توفير كل هذا لهؤلاء المدربين”.

وتابع: “نحن في مفاوضات مع المدربين وسنرى من سيشرف على الفريق مستقبلا”.


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