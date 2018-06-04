عنتر يحيى :”جيراننا قلدونا للوصول للعالمية وهذا سبب تراجعنا”

إعتبر الدولي الجزائري السابق، عنتر يحيى بأن فُقدان الإستقرار أهم سبب، جعل المنتخب الوطني يتراجع بشكل رهيب في السنوات الماضية.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”الإستقرار كان نُقطة قوتنا وسمح لنا بالوصول للمونديال، ولكن هذا غاب حاليا، لتغيب النتائج”.

وأردف :”جيراننا على سبيل المثال قلدونا، وهو ماسمح لهم بالوصول للعالمية، لأنهم وجدونا بأن الطريقة التي كُنا نتبعها هي الأمثل”.

وختم في هذا الشأن :”يجب أن نُركز على المجموعة، في حالة ماقمنا بتغييرات في المُدربين واللاعبين فلن نصل نتيجة مُرضية”.