عنتر يحيى :”حاليا إتحاد العاصمة غير جاهز للفوز برابطة الأبطال ولكن..”

إعتبر المدير الرياضي الجديد لإتحاد العاصمة، عنتر يحيى، بأن ناديه غير جاهز حاليا للفوز بلقب رابطة الأبطال الإفريقية.

وقال في هذا الشأن :”أنا لاعب سابق، ولدي طموح للفوز بالألقاب، ولكن حاليا الإتحاد غير جاهز للفوز بهذه المُنافسة”.

وأردف :”بطبيعة الحال عندما سندخل هذه المُنافسة مُستقبلا، فإننا سنحلم بالفوز بها، ولكن ذلك يأتي بشكل تدريجي”.

وواصل :”العام القادم لن نكون قادرين على تحقيقها، لأننا لن نُشارك فيها، ولكننا سنبدأ بناء تشكيلة قادرة على التنافس فيها”.

وأوضح صاحب الهدف الأسطوري، بأن شركة “سيريبور” ورئيسها عاشور جلول يعملان على الوصول لهذا الهدف على المدى المتوسط.