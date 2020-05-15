عنتر يحيى: “سأضع خبرتي كلاعب وكمسير في نادي إتحاد العاصمة”

أكد “عنتر يحيى” المدير الرياضي لنادي إتحاد العاصمة، أنه سيضع خبرته كلاعب وكمسير في الفريق من أجل النجاح في مشروعه الجديد.

وقال “عنتر يحيى” في تصريح له للإذاعة الوطنية: “لقد اتفقت مع رئيس النادي عاشور جلول على كل شيء ولدينا نفس النظرة في العمل”.

وأضاف: “أنا بصدد كتابة المشروع.. لما أكون حاضرا في الجزائر سأوضح المشروع الرياضي الخاص بنا”.

وتابع: “إتحاد العاصمة فريق كبير.. لديه قاعدة جماهيرية في داخل وخارج الجزائر وعلينا نسيان الماضي وأن نفكر في المستقبل”.

وختم كلامه: ” هذه تجربتي الثانية كمدير رياضي، لست في بلاد لا أعرفها، فأنا في بلادي وسأقدم كل شيء من أجل النجاح، سأضع خبرتي كلاعب وكمسير لإتحاد العاصمة”.