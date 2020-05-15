عنتر يحيى: “سنجعل من إتحاد العاصمة فريق محترف والأولوية للتكوين”

الرياضة
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عنتر يحيى: “سنجعل من إتحاد العاصمة فريق محترف والأولوية للتكوين”
بقلم أمير بهلول

لم يكشف “عنتر يحيى” عن مشروعه الرياضي بل يفضل الحديث عنه من البداية للنهاية لما يحل بأرض الوطن بعد عودة الرحلات الجوية.

وقال “عنتر يحيى” في تصريحه للإذاعة الوطنية: “أفضل الحديث من البداية للنهاية عن المشروع الرياضي الذي سأقدمه لإتحاد العاصمة”.

وأضاف: “العمل الذي بيني وبين منير زغدود ورئيس النادي يبقى بيننا وكل حاجة في بلاصتها”.

وتابع: “هناك عمل كبير في تكوين النادي كفريق محترف، علينا الحديث عن تكوين اللاعبين قبل أي شيء”.

وختم كلامه: “مشروع تكوين اللاعبين هو أهم مشروع بالنسبة لي.. الفريق الأول هي الواجهة بطبيعة الحال لكن يجب تكوين اللاعبين حتى نصل بفريق قوي”.


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