عنتر يحيى: “سنعمل بشفافية كبيرة في إتحاد العاصمة”

أكد “عنتر يحيى” المدير الرياضي الجديد لنادي إتحاد العاصمة أن كل شيء سيكون واضحا للعيان مع طرحه للمشروع الرياضي.

وقال “عنتر” خلال بث مباشر له عبر “الانستغرام”: “سنعمل بشفافية كبيرة في إتحاد العاصمة”.

وأضاف: “الجميع متفق على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الفريق وهذا ما سنسعى إليه”.

وتابع: “ستكون هناك خلية استقدامات مثلما هو الشأن في مختلف الأندية الأوروبية وكل شيء سيتم الكشف عنه خلال المشروع الرياضي الذي سنقوم بطرحه”.

وختم كلامه: “لا يمكن النجاح بفرد واحد.. بل يجب النجاح كمجموعة”.