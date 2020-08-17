عنتر يحيى: “سنعيد البريق لفريق إتحاد العاصمة”

الرياضة
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عنتر يحيى: “سنعيد البريق لفريق إتحاد العاصمة”
بقلم يونس رزيق

أكد المدير الرياضي لفريق إتحاد العاصمة عنتر يحيى أنه سيركز على التكوين في فريق إتحاد العاصمة من أجل إعادة البريق لهذا النادي.

وتحدث المدفع الدولي السابق عن مشروعه مع فريقه الجديد إتحاد العاصمة في فيديو بثته الصفحة الرسمية للنادي قائلا:

“سنراهن على التكوين لأنه يعتبر مفتاح النجاح، بدون أن ننسى تحقيق النتائج الإيجابية مع الفريق الأول، وهو يعتبر أهم شيئ بالنسبة لأنصار إتحاد العاصمة، وسنعمل لكي نكون في المستوى وإعادت بريق الإتحاد، من أجل نيل رضى محبي الفريق”.

وأوضح عنتر يحيي قائلا “تكلمت كثيرا على مشروعي الرياضي، لكن الشيئ المهم الذي يجب أن يعرفه الأنصار انني رفقة الإدارة الجديدة سنعمل لتجسيد على أرض الواقع مشروعنا الرياضي الذي سيمتد على مدار 3 سنوات”.


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