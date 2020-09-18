عنتر يحيى: “طائرة خاصة لنقل سيكوليني واللاعبين الجدد إلى الجزائر”

أكد المدير العام لفريق إتحاد العاصمة، عنتر يحيى، أنه تم تخصيص طائرة خاصة لنقل المدرب الفرنسي فرانسوا سيكوليني إلى الجزائر.

وتحدث صانع ملحمة أم درمان عن انطلاق التدريبات ووصول المدرب الفرنسي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“وفّرنا طائرة خاصة لنقل المدرب سيكوليني من فرنسا إلى الجزائر، وذلك بعدما اتصلنا بالسلطات الجزائرية التي سهلت لنا المهمة”.

“الحمد لله السلطات أعطتنا تسريح، ونحن نتكفل بالطائرة من الناحية المادية وتلقينا تسهيلات من أجل جلب الطاقم الفني والمحضر البدني ، و5 لاعبين جدد”.