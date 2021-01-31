عنتر يحيى غاضب ويكشف تفاصيل فشل صفقة “مزيان” !

كشف “عنتر يحيى” المدير الرياضي لإتحاد العاصمة، تفاصيل تراجع نادي الترجي التونسي عن التخلي على اللاعب “عبد الرحمان مزيان”.

وقال “عنتر يحيى” في تصريحاته لراديو “ifm“: “كنت على اتصال دائما منذ أسابيع مع إدارة الترجي التونسي بقيادة رياض بنور”.

وأضاف: “اتفقنا على كل شيء في صفقة عبد الرحمان مزيان، وقد أرسلوا إلينا الوثائق اللازمة وقمنا بتوقيعها وإعادة إرسالها لهم”.

وتابع: “بعدها مباشرة لم ترد إدارة الترجي على إتصالاتي إلا بعد عدة محاولات، بعدها أخبرني بنور أنه غيّر رأيه”.

وأردف: “في البداية قال أن اللاعب رفض المجيء، لكن مزيان كان موافقا على اللعب معنا، وفي النهاية فهمت أنه رضخ للضغط الجماهيري”.

وختم كلامه: “كان بودي أن يخبرني بذلك مباشرة، وكان عليهم اتخاذ موقف منذ البداية، وكنا اتفقنا على إعارة اللاعب مع أحقية الشراء والأبرز من ذلك اتفقنا على قيمة شراء عقد اللاعب”.