عنتر يحيى :”فرحات يجب أن يكون مثالا للاعب المحلي”

أشاد محبوب الجماهير الجزائرية، عنتر يحيى بزين الدين فرحات، مُعتبرا إياه مثالا لجميع اللاعبين المحليين الراغبين في تطوير مُستواهم مُستقبلا.

وقال في تصريحات لـ”النهار” :”هناك من المحليين من يمتلك المُستوى للنشاط مع الخضر والعكس صحيح ونفس الأمر ينطبق على المحترفين”.

وأضاف :”هناك عنصر مثل فرحات غادر الجزائر، وهو بصدد صناعة إسم بفرنسا، وهذا أمر يُوضح بأن الموهبة موجودة وتحتاج للصقل”.

وطالب صاحب الهدف الأسطوري في أم درمان، أن تترك حُرية الإختيار دائما للطاقم الفني، على أن النتائج تحكم بعدها.