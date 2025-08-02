عنتر يحيى في قلب مشروع الترجي

كشفت إدارة الترجي الرياضي التونسي عن وجود اتصالات ومشاورات مع اللاعب الدولي الجزائري السابق، عنتر يحيى.

وذلك بهدف ضمه ضمن الطاقم الإداري للنادي في المرحلة القادمة.

وخلال تصريحات للناطق الرسمي للفريق، وليد قرفالة، لإذاعة “موزاييك”، أكد أن إدارة الترجي، دخلت في نقاشات معمقة مع عنتر يحيى بخصوص المشروع الفني الجديد.

خاصة ما يتعلق بهيكلة الفئات الشابة وتعيين مدير فني ومساعد له.

وأوضح قرفالة: “تشاورنا مع عنتر يحيى، خاصة فيما يتعلق بالجانب الفني والتكوين. فكرنا فيه كمدير رياضي، لكن ارتباطه الحالي مع نادي أونجي الفرنسي جعله يُفضل مواصلة تجربته في عالم التدريب”.

اسم يُحسب له ألف حساب

اختيار اسم عنتر يحيى لم يأت من فراغ. فالرجل يمتلك تجربة إدارية مهمة بعد أن شغل سابقًا منصب المدير الرياضي في نادي اتحاد العاصمة.

إلى جانب كونه قائدًا سابقًا للمنتخب الجزائري وأحد أبرز الأسماء التي صنعت مجد “الخُضر”. خصوصًا في تصفيات مونديال 2010.

الترجي يرى في عنتر يحيى شخصية مناسبة للمشروع الجديد، نظرًا لما يتمتع به من شخصية قوية. شبكة علاقات واسعة، وخبرة بين ميادين اللعب والإدارة.