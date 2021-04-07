عنتر يحيى في ورطة بعد التعاقد مع لاعب مصاب!

يتواجد المدير الرياضي، عنتر يحيى، في ورطة حقيقية بعد التعاقد مع المدافع الأيسر لفريق إتحاد بلعباس “هواري بعوش” يوم الأحد الماضي.

وأظهرت الفحوصات الطبية الروتينية للاعب “بعوش” أنه يعاني من إصابة خطيرة على مستوى الركبة تتطلب خضوعه للراحة لفترة تقارب ثلاثة أشهر.

وكانت إدارة إتحاد العاصمة قد رسمت تعاقدها مع المدافع “بعوش” دون إخضاعه للفحوصات الطبية الدقيقة مع إستلامه لراتب ثلاثة أشهر كتسبيق.

ورفض مدافع فريق إتحاد بلعباس السابق فسخ عقده مع فريق إتحاد العاصمة، مؤكدا أنه سيعود في أقرب الآجال إلى الميادين بعد خضوعه لعملية جراحية.

هذا وتتجه إدارة إتحاد العاصمة لعدم تأهيل اللاعب بعوش على مستوى الرابطة، وانتظار عودته من الإصابة الموسم القادم.