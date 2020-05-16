عنتر يحيى: ” قبل التكلم عن كأس إفريقيا يجب التحدث عن التكوين”

كشف المناجير الجديد لفريق إتحاد العاصمة “عنتر يحيى” عن الأهداف التي سطرها مع الإدارة الجديدة لفريق سوسطارة في المواسم المقبلة.

وأجرى المدافع السابق للمنتخب الجزائري حوارا مطولا مع الصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة قال فيه:

“في البداية كيف كان الإتصال الأول مع إدارة إتحاد العاصمة؟

“الإتصال كان مع رئيس الفريق عاشور جلول منذ شهرين من الآن، وتحدثنا كثيرا حول مشروع الإدارة الجديدة والأهداف المسطرة”

هل تتباع البطولة الوطنية وبالأخص مباريات إتحاد العاصمة؟

“سواء عندما كنت لاعبا، أو حتى بعد إعتزالي كنت دائما أتابع أخبار البطولة الجزائرية، وأشاهد حتى بعض المباريات من أجل إستكشاف بعض اللاعبين الجدد من أجل نقلهم إلى أوروبا بإعتبار أنني كنت مناجير في فريق أورليان، والآن أتابع العديد من المباريات من أجل جمع المعلومات عن فريق إتحاد العاصمة والبطولة بشكل خاص”

لمذا إخترت فريق إتحاد العاصمة على وجه التحديد ؟

الأمور واضحة.. إخترت إتحاد العاصمة لأن الإدارة الجديدة تملك مشروع كبير، وحتى أنا أملك نظرة واضحة للعمل الذي سأقوم به مع فريق إتحاد العاصمة فيما يخص تكوين اللاعبين الشباب وبناء فريق محترف في الفترة المقبلة.

“لمذا اخترت دور المناجير بالرغم من أنك كنت لاعبا سابقا ؟

هناك بعض اللاعبين الذين يختاروا التدريب بعد الإعتزال، وهناك من يفضل ميدان التحليل التلفزيوني، لكنني فضلت إختيار المناجمنت ووضع خبرتي كلاعب ووضعها في صالح الفريق واللاعبين.

هل لديك فكرة عن الأسماء التي ستعمل معها في الفريق مستقبلا؟

عندما أسافر إلى الجزائر ستكون لدي خبرة للتعرف على الناس الذين سيدعمون النادي مستقبلا، وليس هناك أي مشكل المهم أن تكون نظرة العمل واحدة من أجل قيادة الفريق إلى التتويجات.

فريق إتحاد العاصمة يضع لقب دوري أبطال إفريقيا كهدف له ما رأيك؟

قبل التكلم عن كأس إفريقيا والنتائج الرياضية يجب أن نتحدث عن موضوع مهم، وهو الحديث عن كيفية بناء القاعدة الصلبة من أجل تكوين فريق قادر على التنافس في مختلف الجبهات، وهذا ما يتطلب تكوين اللاعبين من سن السابعة إلى غاية الإحتراف وهذه هي القاعدة الأساسية التي سنعتمد عليها من أجل الوصول إلى الأدوار الأولى، ومن بعدها نتحدث عن التتويج بالألقاب.