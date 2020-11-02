عنتر يحيى: “لا أحد يفرض لاعبه على إتحاد العاصمة”

أبدى “عنتر يحيى” المدير الرياضي لإتحاد العاصمة استياءه من تصرفات البعض بمحاولة فرض اللاعبين على إدارة الفريق.

وقال “عنتر يحيى” في حوار مع موقع الفريق: “الميركاتو كان ناجحا، لقد غادرنا 11 لاعبا ونجحنا في ضم 10 لاعبين”.

وأضاف: “كل اللاعبين الذين وضعناهم في قائمتنا قمنا بالتعاقد معهم وبإمكانهم منح الإضافة”.

وتابع: “أريد أن أوجه رسالة للبعض.. لا أحد يمكنه فرض لاعبه على إتحاد العاصمة سواء بصفحات الفايسبوك أو غيرهما”.

وختم كلامه: “لا أحد يفرض علينا لاعبيه، عندما أريد التعاقد مع أي لاعب سأتصل شخصيا به وهذه رسالة مُهمة”.