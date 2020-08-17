عنتر يحيى: ” لسنا مستعدين لمنح إتحاد العاصمة نجمته الإفريقية”

كشف المدير الرياضي الجديد لفريق إتحاد العاصمة عنتر يحيى عن صعوبة تتويج فريق سوسطارة باللقب الإفريقي في الوقت الراهن.

وتحدث المدفع الدولي السابق عن مشروعه مع فريقه الجديد إتحاد العاصمة في فيديو بثته الصفحة الرسمية للنادي قائلا:

“لا أبيع الأحلام، وحاليا لسنا مستعدين لمنح إتحاد العاصمة نجمته الإفريقية الأولى، لذلك أول خطوة سنقوم بها هو بناء فريق على أسس متينة، سيكون بمقدوره خلال كل موسم السير بخطى ثابتة نحو الأمام، وعند الحديث عن المنافسة الإفريقية يجب أن نربطها بالإمكانيات التي ستضع تحت تصرفنا، من كلامي لا أقصد الإمكانيات المالية فقط، بل أيضا الإمكانيات البشرية، لكي نكون في أحسن رواق لنيل لقب رابطة أبطال إفريقيا، لذلك يجب أن تكون لدينا تشكيلة قوية، مدرب كفؤومؤطرون في المستوى لبلوغ هذا الهدف”.

وأضاف:”إتحاد العاصمة لدية تاريخ حافل سواء على المستوى المحلي أو القاري، فإذا تمكنا خلال كل موسم من الوصول إلى المربع الذهبي، فذلك لن يكون من مجال الصدفة، بل بفضل العمل الذي سنقوم به، وهذا هو مشروعي وهو أن نكون خلال كل موسم جاهزين على لعب الأدوار الأولى”.