عنتر يحيى: “لن يغادر أي لاعب من اتحاد العاصمة بالمجان مستقبلا” !

كشف “عنتر يحيى” أن سياسة ذهاب أفضل لاعبي إتحاد العاصمة بالمجان لن يكون لها مكان مستقبلا مثلما كان عليه الحال مع “عبد اللاوي، مزيان، درفلو” وغيرهم.

وقال “عنتر يحيى” خلال بث مباشر له عبر “الانستغرام”: “لدي نظرة شاملة عن الفريق وعلى نقاط قوة إتحاد العاصمة ونقاط الضعف”.

وأضاف: “تابعت العديد من المباريات للفريق هذا الموسم سواء مع المدرب بلال دزيري أو مع منير زغدود”.

وتابع: “سياسة اللاعبين الذين يذهبون بالمجان لن تكون مستقبلا، اللاعب الذي يريد الرحيل سيكون بالفائدة على الفريق إقتصاديا ورياضيا”.

في حين ختم كلامه: “علينا أن نجدد عقود أفضل لاعبينا بطريقة ذكية، ليس عندما يصل إلى قمة مستواه وبعدها لن نتمكن من التجديد له ليغادر بعد ذلك مجانا”.