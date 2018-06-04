عنتر يحيى : “ماجر يمر بفترة عصيبة كشخص وكمدرب”

أكد “عنتر يحيى” أن الناخب الوطني “رابح ماجر” يمر بفترة عصيبة كشخص وكمدرب، وتمنى له الشجاعة كي يجتاز هذه الفترة العصيبة.

وقال عنتر عند نزوله ضيفا على “تلفزيون النهار”: “نحن نتحدث عن شخص وعن رب عائلة، هو يمر بوقت عصيب للغاية”.

وأضاف: “الجلوس فوق الكرسي والحديث عن المدرب ليس عقليتي”.

وتابع: “ماجر يمر بوقت عصيب من الناحية الشخصية خاصة أن النتائج ليست في صالحه”.

وأردف: “أتمنى له الشجاعة كي يجتاز هذه المرحلة”.

في حين ختم كلامه: “علينا أن نتعلم من أخطاء الماضي، لما تطرح السؤال على 40 مليون جزائري حول المدرب الذي يريده كل واحد ولديه رأيه”.