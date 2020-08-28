عنتر يحيى: “نسعى لتمديد عقد محيوز وشيتة وضمان خدمات بن خليفة”

تحدث عنتر يحي، المدير الرياضي لفريق اتحاد العاصمة، عن مستقبل الثنائي محيوز، وشيتة، مع الفريق، كما كشف مفاوضاته مع نادي بارادو بخصوص اللاعب كريم بن خليفة.

وصرح عنتر يحي، للموقع الرسمي لاتحاد العاصمة: “قدمنا عدة عروض لإدارة بارادو، للاحتفاظ بخدمات كريم بن خليفة”.

وأضاف المدير الرياضي لاتحاد العاصمة: “قدمنا أقصى عرض ممكن بالنسبة لنا، لكن للأسف نظرائنا من بارادو رفضو جميع العروض المقترحة لحد الآن”.

وتتابع: “كريم لاعب جيد جدا، ونتمنى بقائه معنا، وتحدثت معه في هذا الخصوص، في انتظار تلقي رد ايجابي من إدارة بارادو”.

وختم عنتر يحي، بالحديث عن الثنائي محيوز، وشيتة، موضحا: “نعمل حاليا أيضا على تمديد عقد الثنائي محيوز، وأسامة شيتة”.